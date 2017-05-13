Musa Aydın: "2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Herkes Türk Güreşini Konuşacak"

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda herkesin Türk güreşini konuşacağını söyledi.
Türkiye Güreş Milli Takımları İslam Oyunları için Azerbaycan'a gidiyor. Konuyla ilgili konuşan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Önümüzde İslam Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonamız var. Buralardan da inşallah alnımızın akıyla döneceğimize inanıyorum. Çünkü sporcularımızda bu potansiyel var. Artık güreşte yeni bir sayfa açtık. Yeni başarılara imza atmaya ve yeni tarihler yazmaya hazırız. Göreceksiniz 2020 Tokyo Olimpiyatlarında herkes Türk güreşini konuşacak" dedi.
Kadınlar, Grekoromen ve Serbest kategorilerinde toplam 24 sıklette yapılacak olan müsabakalarda Türkiye'yi 24 milli güreşçi temsil edecek.
"Türkiye, Olimpiyatları aratmayacaktır"
Organizasyon hakkında konuşan Aydın, "İslam Dayanışma Oyunları şu anda dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri. Olimpiyatlar gibi 4 yılda bir yapılıyor ve gün geçtikçe daha da çok değer kazanıyor. Haliyle Türkiye Güreş Federasyonu olarak bu dev organizasyona özel önem veriyoruz. İnşallah 5. İslam Dayanışma Oyunları 2021'de ülkemiz ev sahipliğinde olacak. Ben inanıyorum ki, Türkiye bunu Olimpiyatları aratmayacak kadar güzel bir organizasyonla yapacaktır" şeklinde konuştu.
"İslam Oyunları'nda başarımızı devam ettireceğiz"
Geçtiğimiz günlerde Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin çok iyi bir başarı gösterdiğini ve bunu İslam Dayanışma Oyunlarında da devam ettireceklerini belirten Başkan Aydın sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye'nin minderdeki başarısı tarihi rekorlar kırarak devam ediyor. Önümüzde İslam Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonamız var. Buralardan da inşallah alnımızın akıyla döneceğimize inanıyorum. Çünkü sporcularımızda bu potansiyel var. Artık güreşte yeni bir sayfa açtık. Yeni başarılara imza atmaya ve yeni tarihler yazmaya hazırız. Göreceksiniz 2020 Tokyo Olimpiyatlarında herkes Türk güreşini konuşacak."
4. İslami Dayanışma Oyunlarında güreşecek sporcuların ve teknik kadronun isimleri şöyle:
Serbest Milli Takımı
57 kiloda Nebi Uzun
61 kiloda Münir Recep Aktaş
65 kiloda Sefa Aksoy
70 kiloda Zafer Dama
74 kiloda Soner Demirtaş
86 kiloda Selim Yaşar
97 kiloda Müren Mutlu
125 kiloda Salim Ercan
Yüksel Şanlı - Teknik Direktör
Adem Bereket - Antrenör
Abdullah Çakmar - Antrenör
Grekoromen Milli Takımı
59 kiloda Mustafa Sağlam
66 kiloda Abdülsamet Günal
71 kiloda İlker Sönmez
75 kiloda Furkan Bayrak
80 kiloda Burhan Akbudak
85 kiloda Ali Cengiz
98 kiloda Süleyman Demirci
130 kiloda Osman Yıldırım
Salih Bora - Teknik Direktör
Serkan Özden - Antrenör
Akif Canbaş - Antrenör
Kadınlar Milli Takımı
48 kiloda Evin Demirhan
53 kiloda Burcu Kebiç
55 kiloda Bediha Gün
58 kiloda Derya Bayhan
60 kiloda Gamze Nur Adakan
63 kiloda Hafize Şahin
69 kiloda Buse Tosun
75 kiloda Yasemin Adar
Yılmaz Kurt - Teknik Direktör
Efrahim Kahraman - Antrenör
Hakkı Gürel - Antrenör
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.