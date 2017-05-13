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Musa Aydın: "2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Herkes Türk Güreşini Konuşacak"

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Musa Aydın: "2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Herkes Türk Güreşini Konuşacak"
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda herkesin Türk güreşini konuşacağını söyledi.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda herkesin Türk güreşini konuşacağını söyledi.

Türkiye Güreş Milli Takımları İslam Oyunları için Azerbaycan'a gidiyor. Konuyla ilgili konuşan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Önümüzde İslam Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonamız var. Buralardan da inşallah alnımızın akıyla döneceğimize inanıyorum. Çünkü sporcularımızda bu potansiyel var. Artık güreşte yeni bir sayfa açtık. Yeni başarılara imza atmaya ve yeni tarihler yazmaya hazırız. Göreceksiniz 2020 Tokyo Olimpiyatlarında herkes Türk güreşini konuşacak" dedi.

Kadınlar, Grekoromen ve Serbest kategorilerinde toplam 24 sıklette yapılacak olan müsabakalarda Türkiye'yi 24 milli güreşçi temsil edecek.

"Türkiye, Olimpiyatları aratmayacaktır"

Organizasyon hakkında konuşan Aydın, "İslam Dayanışma Oyunları şu anda dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri. Olimpiyatlar gibi 4 yılda bir yapılıyor ve gün geçtikçe daha da çok değer kazanıyor. Haliyle Türkiye Güreş Federasyonu olarak bu dev organizasyona özel önem veriyoruz. İnşallah 5. İslam Dayanışma Oyunları 2021'de ülkemiz ev sahipliğinde olacak. Ben inanıyorum ki, Türkiye bunu Olimpiyatları aratmayacak kadar güzel bir organizasyonla yapacaktır" şeklinde konuştu.

"İslam Oyunları'nda başarımızı devam ettireceğiz"

Geçtiğimiz günlerde Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin çok iyi bir başarı gösterdiğini ve bunu İslam Dayanışma Oyunlarında da devam ettireceklerini belirten Başkan Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin minderdeki başarısı tarihi rekorlar kırarak devam ediyor. Önümüzde İslam Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonamız var. Buralardan da inşallah alnımızın akıyla döneceğimize inanıyorum. Çünkü sporcularımızda bu potansiyel var. Artık güreşte yeni bir sayfa açtık. Yeni başarılara imza atmaya ve yeni tarihler yazmaya hazırız. Göreceksiniz 2020 Tokyo Olimpiyatlarında herkes Türk güreşini konuşacak."

4. İslami Dayanışma Oyunlarında güreşecek sporcuların ve teknik kadronun isimleri şöyle:

Serbest Milli Takımı

57 kiloda Nebi Uzun

61 kiloda Münir Recep Aktaş

65 kiloda Sefa Aksoy

70 kiloda Zafer Dama

74 kiloda Soner Demirtaş

86 kiloda Selim Yaşar

97 kiloda Müren Mutlu

125 kiloda Salim Ercan

Yüksel Şanlı - Teknik Direktör

Adem Bereket - Antrenör

Abdullah Çakmar - Antrenör

Grekoromen Milli Takımı

59 kiloda Mustafa Sağlam

66 kiloda Abdülsamet Günal

71 kiloda İlker Sönmez

75 kiloda Furkan Bayrak

80 kiloda Burhan Akbudak

85 kiloda Ali Cengiz

98 kiloda Süleyman Demirci

130 kiloda Osman Yıldırım

Salih Bora - Teknik Direktör

Serkan Özden - Antrenör

Akif Canbaş - Antrenör

Kadınlar Milli Takımı

48 kiloda Evin Demirhan

53 kiloda Burcu Kebiç

55 kiloda Bediha Gün

58 kiloda Derya Bayhan

60 kiloda Gamze Nur Adakan

63 kiloda Hafize Şahin

69 kiloda Buse Tosun

75 kiloda Yasemin Adar

Yılmaz Kurt - Teknik Direktör

Efrahim Kahraman - Antrenör

Hakkı Gürel - Antrenör

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