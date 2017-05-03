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Musa Kazım Çelik: Altıntaş’a 1 Yılda 3 Milyon 600 Bin Tl Yatırım Yapıldı

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Musa Kazım Çelik: Altıntaş’a 1 Yılda 3 Milyon 600 Bin Tl Yatırım Yapıldı
Kütahya'nın Altıntaş Kaymakam Musa Kazım Çelik, ilçeye 1 yılda 3 milyon 600 bin TL tutarında yatırım yapıldığını kaydetti.

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakam Musa Kazım Çelik, ilçeye 1 yılda 3 milyon 600 bin TL tutarında yatırım yapıldığını kaydetti.

Altıntaş İl Genel Meclis üyeleri ile ilçeye bağlı 35 köy muhtarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlen Çelik, yatırımların birlik, Köydes ve İl Özel İdareden ayrılan ödeneklerle yapıldığını dile dile getirdi.

Bu arada, Köylerde Hizmet Götürme Birliği Encümen üyeliğine İl Genel Meclisi üyelerinden Saadettin Koşmaz ve Muzaffer Ünlü ile Köy muhtarlarından Saraycık Köyü Muhtarı Mustafa Güler ve Erenköy Muhtarı İsmail Ercan seçildi.

Altıntaş Köylere Hizmet Birliğimince bağlantı anlaşması imzalanan 914 kw kapasitesindeki Güneş Enerji Sistemi projesinin değerlendirilmesi ilgili gündem maddesi gereği yapılan görüşme neticesi, birlik encümenine yetki verilmesine karar verildi.

İlçe Özel İdare ve Köylere hizmet Götürme Birliği Müdürü Ali Ertürk tarafından 2016 yılı Bütçe Kesin hesabı ve faaliyet raporu ayrıntıları ile mecliste okundu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile 2016 mali yılı gelir ve gider kesin hesapları kabul edildi.

Daha sonra Birlik Başkanı Kaymakam Musa Kazım Çelik tarafından muhtarların görüş ve talepleri alınarak toplantıya son verildi.

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