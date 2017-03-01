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Musa Nizam: "Bursaspor Maçını Kazanmak İstiyoruz"

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Musa Nizam: "Bursaspor Maçını Kazanmak İstiyoruz"
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Gaziantepspor'un başarılı savunma oyuncusu Musa Nizam, hafta sonu oynayacakları...

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Gaziantepspor'un başarılı savunma oyuncusu Musa Nizam, hafta sonu oynayacakları Bursaspor maçını da kazanacaklarını söyledi.

Gaziantepspor'un başarılı savunma oyuncusu Musa Nizam, Süper Lig'in 22. haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçı ve hafta sonu oynayacakları Bursapor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe maçıyla perçinlediğimizi düşünüyorum"

Trabzonpsor maçı sonrası iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Nizam, "İyi oynamaya, beraber oynamaya çalışıyoruz. Bu da ister istemez sahadaki oyunumuza yansıyor. Bunu da en son Fenerbahçe maçıyla daha perçinlediğimizi düşünüyorum. Son dakikada yakaladığımız pozisyonu gole çevirebilseydik belki daha farkı bir tablo ortaya çıkacaktı. Gerçekten soyunma odasına girdiğimiz zaman çok üzüntülüydük. Ama futbolun içinde bunlar oluyor. Önümüzde daha erteleme maçı ile beraber 13 maçımız var. İnşallah bu maçlara çok iyi hazırlanarak bu yaptığımız en son maçta kaçırdığımız galibiyetleri orada telafi etmek istiyoruz. Bunu yapacak kadromuz ve gücümüz de var" dedi.

"Seyircisiz oynanması bizi çok etkilemez"

Hafta sonu oynayacakları Bursaspor maçının seyircisiz olacağının hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki oyuncu, "Bursaspor taraftarı ile etkili olan bir takım. Biz de hafta içi çalışmalarımıza başladık. Hem onları düşünerek hem de sahanın içinde ne yapacağımızı düşünerek oyunumuzu sahaya iyi bir şekilde yansıtarak kazanmamız lazım. Seyirci olsa da olmasa da yapacak bir şey yok. Seyircisiz oynanması bizi çok etkilemez ama taraftarların olmaması Bursaspor için önemli bir faktördür" diye konuştu.

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