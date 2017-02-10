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Musabeyli Yeni Hükümet Konağı Start Alıyor

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Musabeyli Yeni Hükümet Konağı Start Alıyor
Kilis'in Musabeyli ilçe Hükumet konağı ile ilgili çalışmalara başlandı.

Kilis'in Musabeyli ilçe Hükumet konağı ile ilgili çalışmalara başlandı.

Hükumet Konağının farklı bir yerde, yeniden yapımı için başlatılan çalışmalarda ilk aşama tamamlanırken, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat ile birlikte ihalesi yapılan, sözleşmesi imzalan ve yer teslimi aşamasına gelinmiş olan yeni Hükumet Konağı Binası arsasını incelediler.

Kaymakam Avcı, inşaata başlayacak olan firma yetkililerinden İlçe Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat'tan ve projeyi gerçekleştiren yetkili personellerden detaylı bilgiler aldı.

Kaymakam Avcı, yaptığı açıklamada, "Başta kaymakamlık olmak üzere birkaç kurumun hükumet konağı dışında olması koordinasyonda sıkıntılar yaşatıp, zaman ve kaynak israfına sebebiyet veriyordu. Kaymakamlığımızca gelişen ve değişen şartlar göz önüne alınarak vatandaşa daha kaliteli ve daha verimli, hızlı hizmet vermek, bütün birimlerin tek bir çatı altında toplanmasını sağlayarak kaynak ve zaman israfını önlemek amacıyla yeni bir hükumet konağı yapımı için çalışmalar başlatıldık" diye konuştu.

Musabeyli Yeni Hükümet Konağı Start Alıyor

Musabeyli Yeni Hükümet Konağı Start Alıyor

Musabeyli Yeni Hükümet Konağı Start Alıyor

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