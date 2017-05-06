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Müsiad Abd Başkanı Mustafa Tuncer, Referandumun Abd’deki Etkilerini Anlattı

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Müsiad Abd Başkanı Mustafa Tuncer, Referandumun Abd’deki Etkilerini Anlattı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Başkanı Mustafa Tuncer, referandumun sonuçlarının ABD'deki yansımalarını değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Başkanı Mustafa Tuncer, referandumun sonuçlarının ABD'deki yansımalarını değerlendirdi.

MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer, İHA'ya verdiği röportajda, Türkiye'deki referandum sürecinin, Amerika'daki medyanın taraflı yayın yaptığına dikkat çekerek çıkan sonuç karşısında da seçimin şaibeli olduğuna dair haberlerin yer aldığını söyledi. Tuncer, Amerika'daki medyanın negatif duruşuna rağmen referandum sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesinin basında büyük yankı uyandırdığını belirtti. Tuncer, Trump'ın 8 Kasım sonrasında eski Amerika başkanlarının göreve geldikten sonra ilk 100 günlük icraatlarının değerlendirilmesine ilişkin ABD Başkanı'nın seçim öncesi söyledikleri ile seçim sonrası yaptıklarının birbirine uymadığının altını çizdi. ABD'nin aldığı uçuş yasağına ilişkin ise Tuncer, kararın pozitif ayrımcılık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyaretin önemini vurgulayan Tuncer, Trump-Erdoğan görüşmesinde başta Suriye krizi ile terör örgütü FETÖ olmak üzene önemli konuların ele alınacağını kaydetti.

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