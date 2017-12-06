Müsiad Başkanı Kalan’dan Zarrab Davası Değerlendirmesi

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, ABD'de devam eden Reza Zarrab davasının amacının Türkiyeye zarar vermek olduğunu belirterek, "Zarrab davası...

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, ABD'de devam eden Reza Zarrab davasının amacının Türkiyeye zarar vermek olduğunu belirterek, "Zarrab davası tamamen siyasi" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Reza Zarrab davası ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Sorumluluk sahibi herkesin davanın asıl amacını görmesini temenni eden Kalan, davanın arka planını ve asıl yapılmak isteneni görmeyerek siyasi kaygılar ve kısır analizlerle değerlendirme yapanların her şeyden önce Türkiye'ye zarar vereceğini ifade etti. Kalan, bu yargı hamlesinin küresel senaryonun bir parçası olduğu gerçeğini tüm kamuoyunun görmesi gerektiğini kaydederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kalan, "Geçmişte ülkemiz dış müdahalelerin çeşitli şekillerine maruz kalmış ama bugün daha da farklı bir müdahaleye şahitlik yapıyoruz . Bu güzel ülkemiz her dönem ve neredeyse her gün emperyalistlerin farklı oyun, hile ve desiseleri ile köşeye sıkıştırılmak isteniyor, oynanan oyunları görüyoruz. Reza Zarab tavası tamamen siyasi. Bu tiyatroya ve oyuncularına da alkış çalanları görüyoruz. "Şeytanın ve şeytanın çocuklarının hileleri ve desiseleri bitmez" diyor, peşinden gidenleri de onların hilelerini görmeyenleri de biraz basiretli olmaya, biraz vatansever olmaya ve oynanan tiyatroya alkış tutmamaya çağırıyoruz. "Türkiye kaybederse emperyalistlerden başkası kazanmayacak diyoruz" ve İsrail'in Kudüs'ü başkent olarak kabul etme kararını tanıyacaklarını belirten ABD'yi kınıyoruz. Böyle bir durumun Müslümanlar tarafından asla kabul görülmeyeceğini belirtmek istiyoruz" diye konuştu.