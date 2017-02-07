Müsiad Manisa Şubesinden Manisa Tso’ya Ziyaret

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi Başkanı Mehmet Reşit...

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi Başkanı Mehmet Reşit Ürper ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı.

MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Tekin, M. Ali Ok, Ferhan Zengin, Hüsnü Ünal, Bilal Batur ve Serkan Gerginbaş ile bir araya gelen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, yapılan seçimlerin ardından göreve gelen MÜSİAD üyelerine başarılar diledi.

11 Ocak tarihinde 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile MÜSİAD Manisa Şubesinin yönetiminin yenilendiğini belirten Başkan Mehmet Reşit Ürper, "Yapılan seçimlerimizin ardından yeni oluşan yönetim kurulumuz ile birlikte kurum ve kuruluşlarımıza nezaket ziyaretinde bulunuyoruz. Bizler Manisa'nın gelişimi için kurum ve kuruluşların önemli bir görev üstlendiği bilincindeyiz. Bu bilinç ile şehrimizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile de ortak çalışmalarımızın olacağını düşünüyoruz. Hem bu konuları konuşmak, hem de yeni yönetim kurulumuz ile birlikte bir nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Manisa için hepimizin yapacağı işlerin olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da elimizi her zaman taşın altına koyacağımızı ifade ediyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, "Öncelikle MÜSİAD Manisa Şubesinin yeni yönetimini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bizler sivil toplum kuruluşlarının başında olan insanlar bu görevlerimizi gönüllük esasına göre yapıyoruz. Hiç birimizin bu makamlardan bir beklentisi yok. Tek amacımız yaşadığımız kente ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak. Bizler, hazırladığımız çeşitli projeler ile şehrimizin gelişmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üyelerimize yeni pazarlar bulma yolunda çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Başarının yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini biliyoruz. Bu yüzden kurumlar ve kuruluşlarımız ile sürekli temas halindeyiz. MÜSİAD Manisa Şubesi Manisa'nın önde gelen derneklerden bir tanesi. Bizimde üyelerimizin içinde olduğu bir dernek. Geçmişte de MÜSİAD ile istişare toplantılarında bir araya geldik. Görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonra da aynı işbirliğimizin süreceğine inanıyor, bir kez daha başarı dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.