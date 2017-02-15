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MÜSİAD Samsun'da Haluk Tan dönemi

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MÜSİAD Samsun'da Haluk Tan dönemi
MÜSİAD Samsun Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'nda Haluk Tan başkanlığa seçildi. Tan, "Birlikte ve beraberlik içinde önümüzdeki yıllarda inşallah hedefi düşürmeden gerekli çalışmaları yapacağız" dedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karadeniz ve İç Anadolu 3. Bölge Sorumlusu ve aynı zamanda Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Vekili Bilal Kanter’in katılımıyla gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurulda yeni başkan Haluk Tan seçildi.

Yeni yönetim kurulu adına konuşan MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan" Şahsıma ve yönetim kurulumuza gösterdiğiniz teveccühten ötürü teşekkür ederim. Birlikte ve beraberlik içinde önümüzdeki yıllarda inşallah hedefi düşürmeden gerekli çalışmaları yapacağız. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olarak çalışacağız ve bu büyük yükün atlından başarıyla kalkacağımıza inanıyorum” dedi.

BAYRAK DEĞİŞİMİ 

MÜSİAD Samsun Eski Şube Başkanı Selim Sar ise yeni Şube Başkanı Tan'ı tebrik ederek MÜSİAD üyelerine teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından 16. MÜSAD EXPO Fuarına katılarak Samsun’u temsil eden 7 firma yetkililerine adlarına bağışlanmış beşer adet fidan sertifikaları verildi.  Ardından 2016-2016 dönemi Sar’ a yaptığı çalışmalardan dolayı şube adına hatıra hediyesi takdim edildi.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU 

MÜSİAD'ın yeni yönetimi şu şekilde oluştu: "Yönetim Kurulu asil isimleri; Haluk Tan, Hasan Tahsin Şengül, Harun Reşit Özer, Bayram Ali İşbilir, Yusuf Güneş, Fatih Yılmaz,Hasan Öğüten, Kurtuluş Altun, Elif Coskun Bilgin, İdris Deniz.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri;  Ahmet Bahadır, Ali Süleymanoğlu, Cemil Aycan, Elif Karayel Alp, Mehmet Akif Abanoz. Denetleme Kurulu Asil Üyeleri; Mehmet Köse, Erkan Malkoç, Hüseyin Mutlu.Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri; Recep Duman, Mehmet Bilici, Engin Topçu."

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