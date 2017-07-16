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Müsiad, Tam Kadro ’Demokrasi Nöbeti’nde

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Müsiad, Tam Kadro ’Demokrasi Nöbeti’nde
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmasına katılan Müstakil Sanayici ve İşadamları...

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmasına katılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, "Halkımız 15 Temmuz'un yıldönümünde vatanına, toprağına, bayrağına olan bağlılığını, hiçbir gücün ülkemizi yıkamayacağını bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz, necip milletimizin zaferidir" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla, Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Saat Kulesi Meydanı'na kadar süren "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü'ne katıldı. Ülkü, anma kapsamında 16 Temmuz sabahına kadar süren Konak Saat Kulesi Meydanı'nda tutulan "Demokrasi Nöbeti'nde hazır bulundu, vatandaşlarla kucaklaştı. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize ülkece minnettar olduklarını belirten Ülkü, "Bu millet, vatanına, toprağına, bayrağına bağlılığıyla, bizi hiçbir gücün yıkamayacağını tüm dünyaya gösterdi. Bundan sonra her 15 Temmuz'da şehitlerimizi minnetle, şükranla anacağız ve her seferinde meydanları doldurarak tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi haykıracağız" diye konuştu. Ülkü, İzmir Valisi Sayın Erol Ayyıldız'ı ziyaret ederek, vatan ve milletimiz için MÜSİAD olarak üzerilerine düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini söyledi.

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