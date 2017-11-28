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Müsiad Üyeleri Kahvaltıda Buluştu

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Müsiad Üyeleri Kahvaltıda Buluştu
MÜSİAD Gaziantep şubesinin geleneksel olarak düzenlediği sonbahar kahvaltı programı da bir araya geldi.

MÜSİAD Gaziantep şubesinin geleneksel olarak düzenlediği sonbahar kahvaltı programı da bir araya geldi.

MÜSİAD üyeleri ve ailelerinin de katıldığı kahvaltı programı büyük ilgi gördü. Programda konuşan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, "İlkbahar ve sonbahar aylarında geleneksel hale getirdiğimiz bu kahvaltılı toplantımız her zamanki gibi yine büyük ilgi gördü. Bu ve benzeri toplantılar, üyelerimizin ve ailelerinin daha iyi tanışıp kaynaşmalarına ve istişarelerde bulunmalarına vesile olduğu gibi, birlik ve beraberlik ruhunun canlı tutulması bakımından da oldukça önemlidir. Özellikle Ülkemizin içinden geçtiği bu günlerde, her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.

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