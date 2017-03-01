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MÜSİAD'a, KARGİF ve Taşçı'dan ziyaret

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MÜSİAD'a, KARGİF ve Taşçı'dan ziyaret
Karadeniz Genç İşadamları Federasyonu Başkanı Levent Özden ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesi Başkanı Haluk Tan ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karadeniz Genç İşadamları Federasyonu (KARGİF) Başkanı Levent Özden, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesi Başkanlığı'na yeni seçilen Haluk Tan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek yapıları hakkında bilgi veren KARGİF Başkanı Özden, MÜSİAD Başkanı Tan'a, "Samsun gönüllüsü olarak MÜSİAD ailesinin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Ortak paydada buluşacağımız etkinliklerle yer almaktan gurur duyarız" dedi. MÜSİAD Başkanı Tan ise, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber MÜSİAD'ı hedefleri doğrultusunda daha ileri taşımak istediklerini belirterek, yeni dönemde yapılacak olan çalışmalara değindi. Tan, nazik ziyaretlerinden ötürü Özden'e memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Taşçı'dan MÜSİAD'a ziyaret

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesi Başkanı Haluk Tan ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Son günlerdeki gelişmeler ve yeni çalışmalar hakkında görüş alışverişinde de bulunulan toplantı sonrasında MÜSİAD Samsun Şubesi üyeleri, Başkan Taşçı’nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. Başkan Taşçı ise MÜSİAD Samsun Şubesi başkanlığına seçilen Haluk Tan ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Tan, MÜSİAD’ın faaliyetleri hakkında bilgiler aktararak, Başkan Taşçı'ya aylık olarak çıkarılan Çerçeve Dergisi'ni takdim etti.

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