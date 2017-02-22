MÜSİAD'dan siyasi partilere ziyaret

MÜSİAD Samsun Şube Başkanlığı görevine yeni seçilen Haluk Tan ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve Saadet Partisi İl Başkanı Hasan Bayram Var'ı ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, beraberindeki Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Saadet Partisi İl Başkanı Av. Hasan Bayram Var ve Büyük Birilik Partisi İl Başkanı Ahmet Kattancı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Tan, "Türkiye’nin bu kritik döneminde referandum sürecinin huzurlu ve insanların birbirleriyle olan iletişimleri, birlik ve beraberlikleri daha da güçlenerek, saygı kriterlerine uygun şekilde tamamlamayı diliyoruz. Çünkü biliyoruz ki; sonuç ne olursa olsun bizler yarın yine yüz yüze bakacağız" dedi. Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Parti Başkanları, MÜSİAD Heyeti'ne ilgi ve nezaketleri için teşekkürlerini iletti.