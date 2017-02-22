  • BIST 88.531
  • Altın 142,738
  • Dolar 3,5900
  • Euro 3,7896
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

MÜSİAD'dan siyasi partilere ziyaret

»
MÜSİAD'dan siyasi partilere ziyaret
MÜSİAD Samsun Şube Başkanlığı görevine yeni seçilen Haluk Tan ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve Saadet Partisi İl Başkanı Hasan Bayram Var'ı ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, beraberindeki Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Saadet Partisi İl Başkanı Av. Hasan Bayram Var ve Büyük Birilik Partisi İl Başkanı Ahmet Kattancı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Tan, "Türkiye’nin bu kritik döneminde referandum sürecinin huzurlu ve insanların birbirleriyle olan iletişimleri, birlik ve beraberlikleri daha da güçlenerek, saygı kriterlerine uygun şekilde tamamlamayı diliyoruz. Çünkü biliyoruz ki; sonuç ne olursa olsun bizler yarın yine yüz yüze bakacağız" dedi. Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Parti Başkanları, MÜSİAD Heyeti'ne ilgi ve nezaketleri için teşekkürlerini iletti.

musiad-(2).jpgmusiad-(3)-002.jpgmusiad-(4).jpg

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletin hayrına olan şeye 'evet demezler'21 Şubat 2017 Salı 18:14
  • FETÖ'ye şafak baskını21 Şubat 2017 Salı 18:13
  • Avukatlar FETÖ'yü 'deşifre etti'21 Şubat 2017 Salı 18:08
  • 'İlk dört maddesi değiştirilemez'21 Şubat 2017 Salı 09:43
  • Avrupa'da artık misafir değil 'ev sahibisiniz'21 Şubat 2017 Salı 08:56
  • CHP'li vekilden referandum tahmini21 Şubat 2017 Salı 08:34
  • 'HEPİNİZ ÇOK ÇALIŞIN YARIŞIN, İKNA EDİN'20 Şubat 2017 Pazartesi 10:00
  • 'Tek adamlık istemiyoruz'20 Şubat 2017 Pazartesi 10:00
  • Başbakan'la Avrupa'da olan Köktaş mesaj gönderdi20 Şubat 2017 Pazartesi 09:45
  • MHP'nin kurmayları vatandaşa indi20 Şubat 2017 Pazartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti