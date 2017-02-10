Müsiad’dan Tüm Siyasi Partilere Ziyaret

MÜSİAD Düzce yeni Yönetim Kurulu Başkanı İsa Şengüloğlu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile siyasi parti il başkanlıklarına ziyarette...

MÜSİAD Düzce yeni Yönetim Kurulu Başkanı İsa Şengüloğlu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile siyasi parti il başkanlıklarına ziyarette bulundu.

Siyasi Partilere gerçekleştirilen ziyaretlere MÜSİAD Düzce Başkanı İsa Şengüloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Verep, Yakup Demircan, Nurullah Veli, Vefa Pehlivan, Murat Taştepe, Alp Gökhan Yanmaz, Aziz Öz ve Şube Müdürü Fatih Güngör katılım sağladı. Saadet Partisi İl Başkanlığı ile başlayan ziyaretler Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ile devam etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Zekeriya Tozan ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ümit Yılmaz ve parti üyeleri MÜSİAD heyetini karşıladı.

Amacımız birlik ve beraberlik

Başkan Şengüloğlu ziyaretler ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "MÜSİAD Düzce yönetimi olarak siyasi partilerimize nezaket ziyaretinde bulunduk. MÜSİAD olarak siyasi görüşü ne olursa olsun Düzce'miz ve ülkemiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye çalışacağız. Çünkü biz gittiğimiz yerlerde modern, fakat acımasız dünyanın dar kalıplarıyla hareket etmeyen, rekabet ederek değil paylaşarak büyümeyi, sürtüşerek değil, anlaşarak hareket etmeyi prensip edinmiş bunu kendisine bir yaşam tarzı olarak benimsemiş insanlarız. Sadece benim olmalı ya da ben varsam başkasına hayat hakkı tanımam demeyip, buyur gel, hepimize yer var birlikten güç doğar demeyi ilke edinmiş işadamlarından oluşuyoruz" dedi.

Şengüloğlu, MÜSİAD içerisinde birçok siyasi görüşte üyelerin bulunduğuna değinirken, "Bizler için üyelerimizin siyasi görüşü değil, dürüst ve ahlaklı olmaları önemlidir. MÜSİAD, üyelerinin ve milletinin yararına iş yapmak amacıyla, kendisiyle beraber olmaktan, yan yana bulunmaktan rahatsız olmayan, herkes ve her kurum ile bir araya gelir, işbirliği yapar" diye konuştu.

MÜSİAD Düzce Başkanı İsa Şengüloğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hikmet Keskin'in il dışında olması sebebi ile Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığına ziyareti bugün gerçekleştiremedik. En kısa sürede ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" dedi.