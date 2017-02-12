Müsiad’ta 2017 Yılı Ekonomik Beklentiler Anlatıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıların bin 212'cisine bu hafta Gazeteci-Yazar...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıların bin 212'cisine bu hafta Gazeteci-Yazar İbrahim Kahveci konuk oldu.

MÜSİAD Konya Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan İbrahim Kahveci, 2017 Yılı Ekonomik Beklentileri anlattı. Konferansa çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "Amerika Merkez Bankasının faiz artırımı tehditleri ve ardından faizleri artırması, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olaylar, Suriye'deki savaş, ekonomide yaşanan dalgalanmalar ülke ekonomisini bugünlere kadar getirdi. Türkiye ekonomisi 2016 yılında gerçekten çok zorlandı. Konya iş dünyası olarak 2017 yılından oldukça umutluyuz" dedi.

Başkan Okka'nın konuşmasının ardından Gazeteci-Yazar İbrahim Kahveci'nin konuşmacı olarak katıldığı konferansa geçildi. Bazı istatistiki bilgiler vererek konuşmasına başlayan İbrahim Kahveci, 2016 yılının Türk ekonomisi açısından zor bir yıl olduğunu ifade etti. Kahveci, "FED'in hamlesi, Suriye olayı ve 15 Temmuz darbe girişimi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 3 hafta içinde hiç kimse bu insanlara dolarınızı satın ve TL'ye dön demedi. Ama bu fedakar halk 15 Temmuz'un ardından tam 12 buçuk milyar dolarını Türk Lirasına döndürdü. İnsanların ülkesini yönelik savunma ve sahiplenme refleksi o kadar güçlü olduğunu gördük. Bu milli birlik ruhu dünyada bir benzeri yok. İnanılmaz bir güç. Yani milli birliğin sağlanması, bir ülke için son derece önemli. Bu değerleri asla rakamlarla ölçemezsiniz. Bu değerlerden sonra geldiğimiz noktaya baktığımız zaman, gönül daha iyi noktalarda olmamızı isterdi ama biz 2016 yılının 3'üncü çeyreğini 1,8 küçülmeyle kapattık. 4'üncü çeyrekte ise yüzde 2 oranında büyümeyle kapattık. Tüketim piyasalarında endişe kaynaklı hareketsizlik var bir anlamda yaprak kımıldamıyor buna göre üretim daha canlı. Bu bizim için sevindirici bir nokta. Türkiye orta yaş fırsat ülkesidir. Ekonomi politikalarımızı çalışıp üretmeye yönelik yaparsak, ülkemizin ekonomisi uçuşa geçer. Çalışma ve üretme mutlaka teşvik edilmeli. 2017 yılında Finans politikaları değiştirilmeli. Parayı aracı değil de üreticinin kazanmasına yönelik sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Asıl olan üreticilerin kazanması olmalıdır, aracılar üreticiden daha fazla kazandığı sistem sorunludur. Üreticilerin üzerindeki yük azaltılmalıdır" diye konuştu.

Varlık fonunun önemine de dikkat çeken Kahveci, "Varlık fonu çalışması çıkış noktası olarak teknoloji, bilgi ve ekonomiye dayalı kalkınmayı sağlamak hedefi ile çıktı. Bugünkü yapısı ile amaçlanan hususlardan biri kanal İstanbul projesine finans sağlamak, diğeri ise uluslararası spekülasyonlara karşı savunma sağlamak. Varlık fonu uygulaması kesinlikle olmalı ve geç kalınmış bir projeydi. 2017 yılında çarklar daha da fazla dönecek. Ekonomimiz daha iyi duruma gelecek. Türkiye sizin yani sanayici ve işadamlarının yani reel sektörün sayesinde büyüyor. Üretmeye ve direnmeye devam edin. Son olarak gündemimiz daima ekonomi olmalı ve sorunları dile getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka konferansın sonunda Gazeteci-Yazar İbrahim Kahveci'ye hediye taktim etti.