  • BIST 104.405
  • Altın 145,676
  • Dolar 3,4918
  • Euro 4,1816
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

Müsiad’tan Malatya Emniyete ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

» »
Müsiad’tan Malatya Emniyete ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan yönetimi ile birlikte yeni hizmet binasına taşınan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan yönetimi ile birlikte yeni hizmet binasına taşınan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Malatya Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Polis teşkilatı bizim için çok kıymetli, onların yerleri bizim için değerli" dedi. Polis teşkilatının, Malatya'nın refahı ve huzuru için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu ifade eden Kalan, "Ticaret güvenliğin olduğu yerde gelişir, ticaret güvenilir limanı sevdiğinden kendine güvenilir liman arar. Bu gün Malatya'da iş adamlarımız ticaret yapıyor ve bunun huzuru, rahatlığı içerisinde para kazanıyorlarsa burada emniyetimizin büyük payı var" ifadelerine yer verdi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Emniyet güvenlik ve ticaret denklemini karşılıklı belli bir noktada orantılı gittiğini biliyoruz. Bu anlamda, Malatya'mızın büyümesi, kalkınması ve gelişmesi adına güvenlik hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda sizlerle ve diğer sivil toplum kuruluşları ile karşılıklı işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Emniyet olarak STK'larımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Katar Çevre Bakanı Al-ramaihi, Ceylanpınar’da22 Eylül 2017 Cuma 13:33
  • İlanla Burs Verecek Öğrenci Arıyorlar22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Ordu’ya 4 Baraj22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Hakkari’de Ruhsatsız Barakalar Kaldırılıyor22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd’li Yatırımcılarla Buluştu22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Gaziler, Geleneksel Bowling Turnuvası’nda Buluştu22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Zabıtadan Kapalıçarşı Esnafına Karanfil22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Müsiad’tan Malatya Emniyete ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Her 5 Ani Ölümün Biri Kalp Krizinden22 Eylül 2017 Cuma 13:13
  • Başkale’de "Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık" Toplantısı.22 Eylül 2017 Cuma 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti