Müsiad’tan Malatya Emniyete ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan yönetimi ile birlikte yeni hizmet binasına taşınan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan yönetimi ile birlikte yeni hizmet binasına taşınan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Malatya Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Polis teşkilatı bizim için çok kıymetli, onların yerleri bizim için değerli" dedi. Polis teşkilatının, Malatya'nın refahı ve huzuru için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu ifade eden Kalan, "Ticaret güvenliğin olduğu yerde gelişir, ticaret güvenilir limanı sevdiğinden kendine güvenilir liman arar. Bu gün Malatya'da iş adamlarımız ticaret yapıyor ve bunun huzuru, rahatlığı içerisinde para kazanıyorlarsa burada emniyetimizin büyük payı var" ifadelerine yer verdi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Emniyet güvenlik ve ticaret denklemini karşılıklı belli bir noktada orantılı gittiğini biliyoruz. Bu anlamda, Malatya'mızın büyümesi, kalkınması ve gelişmesi adına güvenlik hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda sizlerle ve diğer sivil toplum kuruluşları ile karşılıklı işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Emniyet olarak STK'larımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.