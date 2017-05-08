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Muski, Yalıkavak’ın İçme Suyu Altyapısını Yeniliyor

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Muski, Yalıkavak’ın İçme Suyu Altyapısını Yeniliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte Bodrum ilçesinde altyapı...

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte Bodrum ilçesinde altyapı çalışmalarını hızlandırdı. MUSKİ ekipleri tarafından, Bodrum ilçesinin Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan Gökçebel ve Şendoğan sokaklarında içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında Yalıkavak Mahallesi Gökçebel ve Şendoğan sokakta MUSKİ ekipleri tarafından, bölgenin ihtiyacını karşılayamayan içme suyu boruları daha geniş çaptaki borular ile değiştirilerek, vatandaşların daha basınçlı su almaları sağlandı.

MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün talimatları doğrultusunda Bodrum ilçesinin alt yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Ülgen," İlçemizin içme suyu alt yapısını her yönü ile sorunsuz hale getirebilmek için plan ve programlarımız dahilinde tespit ettiğimiz yerlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Yalıkavak Mahallemizdeki Gökçebel ve Şendoğan sokaklarda bulunan içme suyu hatlarımızın vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılayamadığını gördük. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamayan içme suyu hatlarını daha geniş çapta borular ile değiştirdi. Çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanabilecekleri içme suyu hatlarına sahip oldular" dedi.

Muski, Yalıkavak’ın İçme Suyu Altyapısını Yeniliyor

Muski, Yalıkavak’ın İçme Suyu Altyapısını Yeniliyor

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