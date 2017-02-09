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Muşlu Arı Yetiştiricilerine Sertifika

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Muşlu Arı Yetiştiricilerine Sertifika
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Doğu Anadolu Projesi (DAP) Çiftçi Eğitim Merkezi, Muş İli Bal Üreticiler Birliği ve Muş Arı Yetiştiriciliği...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Doğu Anadolu Projesi (DAP) Çiftçi Eğitim Merkezi, Muş İli Bal Üreticiler Birliği ve Muş Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından organize edilen "Arı Yetiştiriciliği" kursuna katılan arıcılara sertifikaları verildi.

YYÜ Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, amaçlarının arıcılık konusunda bilinçli çiftçilerin yetişmesini sağlamak ve bu sayede sahte bal üretimi yapanların önüne geçmek olduğunu söyledi. Battal, piyasada bulunan ve ucuza satılan sahte balların, bal olgusunu ve sempatisini öldürdüğüne dikkat çekerek, "Bizler el ele vererek hep beraber bunun önüne geçeceğiz. Arıcıların sahip oldukları imkanların daha da güçlendirilmesi gerekir. Biz arıcılara arı yetiştiriciliğinin daha iyi nasıl yapılacağını anlattık. Muş'tan gelerek katılım sağlayan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Sertifikalarının hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.

Muş İli Bal Üreticiler Birliği Başkanı Aydın Bağlam ise, kendilerine böyle bir fırsatı sunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve eğitim veren hocalara teşekkür ettiğini belirterek, arıcıların sıkıntılarını dile getirdi.

DAP Çiftçi Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Suphi Deniz de, kursa 20 kursiyere 3 günlük eğitim verdiklerini kaydetti.

Program, Rektör Battal'ın kursiyerlere sertifikalarını vermesiyle son buldu.

Muşlu Arı Yetiştiricilerine Sertifika

Muşlu Arı Yetiştiricilerine Sertifika

Muşlu Arı Yetiştiricilerine Sertifika

Muşlu Arı Yetiştiricilerine Sertifika

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