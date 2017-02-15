Müslüman Bilim Adamları İcraatları Sergisi Açılacak

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Müslüman bilim adamlarının gerçekleştirdiği icatlarla ilgili sergi açılışı için makamında toplantı yaptı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Müslüman bilim adamlarının gerçekleştirdiği icatlarla ilgili sergi açılışı için makamında toplantı yaptı.

Vali Zülkif Dağlı, Bilim Merkezi çalışmaları kapsamında Düzce'de Müslüman Bilim Adamlarının gerçekleştirdiği icatlarla ilgili sergi açılışı için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yrd. Necmettin Çalışkan, Bursa Bilimi Merkezi Müdürü ve teknik işlerden sorumlu personeller katıldı.

Vali Dağlı, Düzce'de açılması planlanan ve çalışmaları devam eden Bilim Merkezinin süreci ve öncesinde açılacak olan sergi hakkında bilgi verdi. Vali Dağlı "Bilindiği gibi ilimizde bölgemize hitap etmek üzere bir bilim merkezi açılması yönünde çalışmalarımız var. Bu çalışmalar şuanda devam ediyor. Alternatif iki yer vardı. Onlardan birini tercih etmek suretiyle bu süreci başlattık. Öte taraftan sözleşmemizi imzaladık. Mimari projeler üzerinde çalışılıyor. Bu işin birinci boyutu. Bugün ki toplantımızın gayesi biraz daha farklı. Bilindiği gibi Bursa'da Bilimi Merkezimiz faaliyete başladı devam ediyor. Bilimi Merkezimizin müdürü ve teknik işlerden sorumlu arkadaşımız buraya kadar geldiler. Müslüman Bilim İnsanlarının gerçekleştirdiği icatlarla ilgili burada bir sergi açacağız. Muhtemelen 6 ay gibi açık kalacak. Bunun yeri, tarihi ve süreciyle ilgili yaptığımız bir toplantı. Burada kendi Bilimi Merkezimiz açılmadan önce Türk İslam Bilim İnsanlarının gerçekleştirdiği icatlarla ilgili halkımızın, öğrencilerimizin ziyaretine sunmak istiyoruz" dedi.

Toplantı ardından basına kapalı olarak devam etti.