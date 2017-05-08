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Müslümanlar birlik olmalı

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Müslümanlar birlik olmalı
SP İl Başkanı Temel Armutçu, müslümanların birlik olması gerektiğini belirterek, "Yeryüzünde bütün insanların huzur, barış, emniyet ve saadet içerisinde yaşabilmesi için müslümanların beraberliklerini tesis etmeleri gerekmektedir" dedi

Saadet Partisi (SP) Samsun İl Başkanı Temel Armutçu, müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Armutçu, "Yeryüzünde bütün insanların huzur, barış, emniyet ve saadet içerisinde yaşabilmesi için müslümanların birlik ve beraberliklerini tesis etmeleri gerekmektedir" dedi.

SP'li Armutçu, "Erbakan hocamız 11 aylık Başbakanlığında İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’yı D8’lerin çatısı altında birleştirmiş ve sömürü düzenine bir alternatif ve çıkış yolu ortaya koymuştur. D8 projesinin devamında D60’lar, D160’lar vardır. Bizler bütün insanlığa saadet getirmek maksadını taşımaktayız. İnşallah, yeryüzündeki adaletsizliklere adil Düzenin kurulmasıyla son verilecektir. Burada bu gençlerimizin yaptıkları çalışmalarda bizlerin bu ideale olan inançlarını daha da bir perçinlemektedir" diye konuştu.

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