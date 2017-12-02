Müslümanları ayağa kaldıracak hamleye hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yandan Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edip bir yandan da Ortadoğu'da barut fıçısını ateşleyecek bir adım daha atmaya hazırlandığı bildirildi.

İsrail jetlerinin Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki İran askeri üssüne saldırıdüzenlediği dakikalarda ABD, dış politikada kritik bir yol ayrımına geldi. Dünya medyasına sızan haberlere göre iç siyasette sıkışan Başkan Donald Trump dışarıda "çok tehlikeli" adımlar atmaya hazırlanıyor.

Reuters'a konuşan üst düzey Amerikalı kaynaklara göre Trump, çarşamba günü yapacağı konuşmada Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edebilir. Filistinliler Doğu Kudüs'ü gelecekte kurulacak kendi devletleri için başkent

olarak kabul ettiklerinden, İsrail'in tüm şehir üstünde hak iddia etmesine karşı. Uluslararası toplum da Kudüs'ü İsrail'in başkenti saymıyor, bu yüzden büyükelçilikler Tel Aviv'de yer alıyor.

Trump'ın ikinci muhtemel adımı da en az bunun kadar riskli. Bloomberg'in haberine göre Trump'ın damadı Jared Kushner, uyarılara rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı'nı da bypass ederek Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir süredir müzakereler yürütüyor. Bin Salman da muhtemel rakibi olan diğer prensleri geçen ay hapsettirmişti.

SUUDİLER KATAR'A SALDIRABİLİR

Buna göre iki genç lider, gelecekte kurulacak Filistin devletinin finansmanı için Suudi Arabistan'ın on milyarlarca dolar bağış yapması konusunda uzlaştı. Ancak aynı zamanda Kushner'in, Suudi Arabistan'ın Katar'a askeri harekat düzenlemesine yeşil ışık yakmış olabileceği de belirtiliyor. Bloomberg, "Böyle bir hamlenin öngörülemez ve çok tehlikeli sonuçları olabilir. Rusya ve Türkiye ile gerilim yaşarız, İran buna silahla karşılık verebilir veya Lübnan'da İran destekli Hizbullah'tan İsrail'e yönelik füze saldırıları yapılabilir" diye yazdı.