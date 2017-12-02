  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 16 °C

Müslümanları ayağa kaldıracak hamleye hazırlanıyor

»
Müslümanları ayağa kaldıracak hamleye hazırlanıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yandan Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edip bir yandan da Ortadoğu'da barut fıçısını ateşleyecek bir adım daha atmaya hazırlandığı bildirildi.

İsrail jetlerinin Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki İran askeri üssüne saldırıdüzenlediği dakikalarda ABD, dış politikada kritik bir yol ayrımına geldi. Dünya medyasına sızan haberlere göre iç siyasette sıkışan Başkan Donald Trump dışarıda "çok tehlikeli" adımlar atmaya hazırlanıyor.

Reuters'a konuşan üst düzey Amerikalı kaynaklara göre Trump, çarşamba günü yapacağı konuşmada Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edebilir. Filistinliler Doğu Kudüs'ü gelecekte kurulacak kendi devletleri için başkent 

olarak kabul ettiklerinden, İsrail'in tüm şehir üstünde hak iddia etmesine karşı. Uluslararası toplum da Kudüs'ü İsrail'in başkenti saymıyor, bu yüzden büyükelçilikler Tel Aviv'de yer alıyor.

Trump'ın ikinci muhtemel adımı da en az bunun kadar riskli. Bloomberg'in haberine göre Trump'ın damadı Jared Kushner, uyarılara rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı'nı da bypass ederek Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir süredir müzakereler yürütüyor. Bin Salman da muhtemel rakibi olan diğer prensleri geçen ay hapsettirmişti.

SUUDİLER KATAR'A SALDIRABİLİR
Buna göre iki genç lider, gelecekte kurulacak Filistin devletinin finansmanı için Suudi Arabistan'ın on milyarlarca dolar bağış yapması konusunda uzlaştı. Ancak aynı zamanda Kushner'in, Suudi Arabistan'ın Katar'a askeri harekat düzenlemesine yeşil ışık yakmış olabileceği de belirtiliyor. Bloomberg, "Böyle bir hamlenin öngörülemez ve çok tehlikeli sonuçları olabilir. Rusya ve Türkiye ile gerilim yaşarız, İran buna silahla karşılık verebilir veya Lübnan'da İran destekli Hizbullah'tan İsrail'e yönelik füze saldırıları yapılabilir" diye yazdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP İlkadım'a Türkel yeniden aday30 Kasım 2017 Perşembe 18:46
  • Son dakika: Erdoğan'dan flaş Reza Zarrab açıklaması30 Kasım 2017 Perşembe 15:16
  • Egemen Bağış konuştu! Reza Zarrab davasına değindi mi?30 Kasım 2017 Perşembe 15:07
  • Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'belgeleri' ile ilgili flaş açıklama30 Kasım 2017 Perşembe 14:56
  • Balkan Tarihi Kongresi Samsun'da30 Kasım 2017 Perşembe 14:26
  • ABD'den Türkiye'yi çok kızdıracak bir karar daha30 Kasım 2017 Perşembe 11:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar! AK Partili vekilleri çağırdı29 Kasım 2017 Çarşamba 23:41
  • Kara propaganda yapıyor29 Kasım 2017 Çarşamba 23:30
  • Ülkücülerden CHP İl Başkanı'na tepki29 Kasım 2017 Çarşamba 21:30
  • CHP seçim planlaması yapıyor29 Kasım 2017 Çarşamba 21:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti