Muş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Muş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

İlk olarak Hükümet Konağı önünde toplanan kalabalık grup ellerinde Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe, Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vali yardımcıları ve binlerce vatandaş katıldı. Belediye önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Alana kurulan dev ekranda darbe ile ilgili sinevizyon gösterisinin yapıldığı programda saatler 00.13'ü gösterince ildeki tüm camilerden sela okunmaya başladı. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş halkının yine tarih yazdığını ve 15 Temmuz'u unutturmadığını söyledi. Geçen yıl, 15 Temmuz akşamı, bu ülkenin geleceğine kast edildiğini dile getiren Başkan Asya, "Bir grup hain bu ülkenin onurlu halkına kurşun sıktı. Her şeyi kendilerince hesap etmişlerdi ancak Allah'ın hesabını düşünememiştiler. Bu aziz milletin göğsünü tanklara toplara siper edeceğini hesaba katmamıştılar. Bu topraklarda yaşayanlar olarak o gece el ele verdik, gönül gönüle verdik ve hep beraber bir tarih yazdık. Bizleri muvaffak eden Allah'a binlerce şükürler olsun" diye konuştu.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından Muş Valiliği Mehteran Takımı sahne aldığı etkinlikler sabah namazına kadar devam edecek.

(NA-ŞAK-Y)

- Varto'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Fatih çelik

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 1. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığının 15 Temmuz şehitleri anma Demokrasi ve Milli Birlik günü 1. Günü anma etkinliği kapsamında belediye ilhanı önünde bir etkinlik gerçekleştirerek 15 Temmuz şehitleri anıldı. Yapılan anma etkinliği Kur'an-ı Kerim okunmasının ardında bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sloganları eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, "Biliyorsunuz Osmanlıdan sonra Orta Doğuda mazlum milletleri koruyan her hangi bir devlet kalmadı. Bu nedenden dolayı Orta Doğunun birçok ülkesinde taşeronlar namussuzlar bulunarak o ülkelerde darbeler yapıldı, ülkelere kan gözyaşı getirildi. O ülkelerde huzursuzluk oluşturdu. Bizim ülkemizde de aynısını yapmak isteyen namussuzlar, ülkemizin mert insanlarını karşısında buldu. Bu insanlar bunlara öyle bir tokat attı ki, inşallah artık bu topraklara bin yıl daha gelemeyecekler. Bakın mesele Kürt, Türk, Laz, Çerkez meselesi değildir. Mesele Orta Doğu halkının ayakta kalma meselesidir. Bu gün Suriye'de, Irakta, Filistin'de bu gün yemende, bu gün yemende, Afganistan'da bu gün birçok ülkede akan kan Orta Doğu insanın kanı, güçlü olursak birlik olursak, bu namussuzlar bizim ülkemize el atamayacak. Bölünürsek parçalanırsak her zaman bu ülkeye haçlı zihniyetinin bombaları düşer. Onun için bu gün Varto'da halkımız birliğimizi dirliğimizi Amerika'sına, Avrupa'sına tokat olarak attı" dedi.

Anma etkinliklerine Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili, Mehmet Nuri Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, İlçe Jandarma Bölük komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş, hakim ve savcılar, İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile AK Parti İlçe Başkanı Figen Ergül ile vatandaşlar katıldı.

Varto Belediyesi İş Hani önünde 15 Temmuz destanini anlatan sinevizyon gösterimi ve akabinde çorba ikramı yapıldı. Etkinliğe Varto ilçesinde yoğun ilginin olması nedeni ile Kaymakam Mehmet Nuri Çetin katılımcılar teşekkür etti. İlçe merkezinde bulunan camilerin hepsinde aynı anda sela okunduktan sonra program sona erdi.