Muş’ta ’15 Temmuz Futbol Turnuvası’ Düzenleniyor

Muş Beşiktaşlılar Derneği tarafından "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Spor Salonu Futbol Turnuvası" düzenleniyor.

Muş Beşiktaşlılar Derneği tarafından "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Spor Salonu Futbol Turnuvası" düzenleniyor.

Muş Beşiktaşlılar Derneği koordinatörlüğünde düzenlenecek turnuvaya, AK Parti İl Başkanlığı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü destek verecek. Turnuvayla ilgili açıklama yapan Muş Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Karagüzel, 15 Temmuz gecesi halkın kazandığı demokrasi zaferini hatırlatmak, şehitleri anmak ve valiliğe bağlı kurum ve kuruluşlar arasında demokrasi bilincini oluşturmak amacıyla "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Spor Salonu Futbol Turnuvası" düzenleyeceklerini söyledi. Ortak paydanın Türkiye Cumhuriyeti olduğunu dile getiren Mehmet Karagüzel, "Vatanımız, bayrağımız, ülkemizin birliği ve beraberliğidir. Böyle bir ortamda demokrasimize sahip çıkmak ve şehitlerimizi anmak için düzenlediğimiz turnuvada, valiliğimize bağlı kurum ve kuruluşlar katılacak. Burada tek amacımız, şehitleri anmak ve valiliğe bağlı kurum ve kuruluşlar arasında demokrasi bilincini oluşturmaktır. Turnuvamıza destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş'a ve destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.