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Muş’ta 32 Bin Meyve Fidanı Dağıtıldı

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Muş’ta 32 Bin Meyve Fidanı Dağıtıldı
Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından meyve bahçelerinin oluşturulması için 32 bin ceviz ve kiraz fidanı dağıtıldı.

Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından meyve bahçelerinin oluşturulması için 32 bin ceviz ve kiraz fidanı dağıtıldı.

Berce Alparslan Tarım İşletmesinde düzenlenen fidan dağıtımına Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Gündoğdu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Samet Aşkın ve teknik personellerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan dağıtımında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, "Burada Bakanlığımızın ve İl Özel İdaresinin ortak çalışması ve kaynak aktarma neticesinde fidanlarımızı aldık. Bu 32 bin fideyi, il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuru yapan çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz bu fidanları en az 5 dekar alana 50 adet ceviz, 150 adet kiraz fidanı olmak kaydı ile kapama meyve bahçeleri oluşturacak şekilde diktiriyoruz. İnşallah bununla birlikte ilimizde meyvecilik daha çok gelişir ve çiftçilerimiz meyvecilikten para kazanır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kirazın pazar sorunu olmadığını, bu alanda yapılacak yatırımların önemli faydalar sağlayacağını belirten Çolakoğlu, "Kirazı çok önemsiyoruz. Mevsim olarak Türkiye'nin her yerinde kiraz hasadı bittikten sonra ilimizin kiraz hasadı yeni başlıyor. Bu çok önemli bir avantaj. Bunun için kiraz pazarına hitap edecek bir kiraz potansiyeli oluşturarak, ilimize önemli bir katkı sağlayacağız. Pazar problemi olmayan bir ürün para kazandırır. İlimiz kiraz ve ceviz için son derece uygundur. Bu alanlardaki dikimleri ovaya inmeden başarıya ulaştırmayı düşünüyoruz" dedi.

Üçevler Köyü Muhtarı Aydın Subaşı ise, bölgedeki köylerde Muş'un en kaliteli cevizini yetiştirdiklerini belirterek, "Ceviz fidanlarının büyük bölümü bu bölgedeki meyve bahçesi sahiplerine verildi. Biz kentin en kaliteli cevizini bu bahçelerimizden elde ediyoruz. Bize bu anlamda destek veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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