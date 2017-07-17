Muş’ta Demokrasi’ Nöbeti

Muş il merkezi ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün de "Demokrasi Nöbeti" tutuldu.

Muş il merkezi ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün de "Demokrasi Nöbeti" tutuldu.

FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin birinci yıldönümü münasebeti ile Muş'ta birçok etkinlik düzenlenirken, bu gece yarısına kadar da "Demokrasi Nöbeti" tutuldu. İl merkezindeki Belediye Meydanı'nda düzenlenen "Demokrasi nöbeti', saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, geçen yıl sokaklara çıkarak milli iradeye sahip çıkan Muşlu vatandaşların bu yıl da meydanları doldurarak 15 Temmuz'u unutturmadıkları için teşekkür etti. Muş Halkının hiç bir zaman onurlu duruşunda taviz vermediğini söyleyen Başkan Asya, bu anlayışın daim olması temennisinde bulundu.

Daha sonra konuşan Vali Aziz Yıldırım ise, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu söyledi. Cumhuriyet kurulduktan bu yana bir kaç defa darbelerin yapıldığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da sanki bu darbelerden hisse çıkarmamışız gibi tarihi tekrar tekerrür ettirmeye kalkan bir takım bedbaht insanlar, yeni bir darbe girişiminde bulundular. Ama onların hesaplamadığı bir şey vardı. Türkiye eski Türkiye değildi, siyasetçilerimiz eski siyasetçiler değildi. Cumhurbaşkanımız eski Cumhurbaşkanı değildi. En önemlisi bu milletin artık gözü açılmıştı. Böyle olunca da tabi ki darbe girişimi sadece bir girişimden ibaret kaldı. 81 vilayetimizde olduğu gibi sizlerde Muş'ta çok dik durdunuz."

Demokrasi nöbeti saat 24.00'da sona erdi.