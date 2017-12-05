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Muş’ta ’Erasmus+’ Ve ’E-twinning’ Eğitimi

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Muş’ta ’Erasmus+’ Ve ’E-twinning’ Eğitimi
Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullara "Erasmus+" ve "E-Twinning" programlarının tanıtımını yapıldı.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullara "Erasmus+" ve "E-Twinning" programlarının tanıtımını yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından ildeki tüm okulların Erasmus + ve E-Twinning programlarından faydalanmaları için programın tanıtılması ve okulların Erasmus + KA1 (Bireylerin Öğrenme Hareketliliği) ve KA2 (Stratejik Ortaklıklar) alanlarında proje yapabilmeleri için tüm ilçelerde toplantılar düzenlenerek okullara bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili Mili Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Toplantılarda, Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminden Murat Aykan, Nazan Turan Kızıltaş ve Ercan Çiçek tarafından Erasmus+ ve E- Twinning programları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan Erasmus+ programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlandı. E-Twinning programının ise, AB ülkelerindeki okullarla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak için online yürütülen projeler olduğu söylenerek, ilimizden her iki proje türünden de gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi. Bu projelerin okullarımız, öğretmen ve öğrencilerimiz için çok verimli sonuçlar getireceği ve dolayısıyla bu projelere her okulun başvuru yapmasının gerekli olduğu ifade edildi" denildi.

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