  • BIST 76.972
  • Altın 128,258
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Muş’ta Hasta Kurtarma Operasyonu

» »
Muş’ta Hasta Kurtarma Operasyonu
Muş'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde sancıları tutan hamile kadın, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin çabasıyla...

Muş'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde sancıları tutan hamile kadın, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin çabasıyla hastaneye yetiştirildi.

Merkeze yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Elçiler köyünde yaşayan 23 yaşındaki Zeynep Akalın'ın doğum sancılarının artması nedeniyle, durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bilgisi üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin çabasıyla yolun yaklaşık 50 kilometrelik kısmını kat eden AFAD ekipleri, kalan mesafeyi de paletli araç ve kar motoruyla geçmeye çalıştı.

Bu sırada köylülerin traktörle getirmeye çalıştığı Zeynep Akalın'la karşılaşan AFAD ekipleri, hamile kadını paletli araca alarak ambulansın bulunduğu bölgeye taşıdı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine ulaştırılan Akalın, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Köy yollarının dün akşamdan itibaren aşırı kar yağışı ve tipiden kapandığını belirten hasta yakını Yunus Akalın, büyük gayret sarf ederek köye ulaşan ekiplere teşekkür etti. Yunus Akalın, "112 Acil Servis, kendi imkanlarıyla ulaşamadığı için AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri de hiç zaman kaybetmeden kızak ve büyük araçlarıyla bize yetiştiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muş’ta Hasta Kurtarma Operasyonu25 Aralık 2016 Pazar 20:33
  • Halid Meşal: “Siz Nasıl Darbeyi Yendiyseniz Bizler De Filistin’de Siyonizm’i Yeneceğiz”25 Aralık 2016 Pazar 20:33
  • Başına Buz Kütlesi Düşen Suriyeli Çocuk Ağır Yaralandı25 Aralık 2016 Pazar 19:23
  • Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kilis Valiliğini Ziyaret Etti25 Aralık 2016 Pazar 18:23
  • Denizli Valiliği Halep’e 11 Tır Yaşam Malzemesi Gönderdi25 Aralık 2016 Pazar 18:13
  • Tokat’tan Halep’e 11 Tır Yardım Malzemesi Gönderildi25 Aralık 2016 Pazar 17:23
  • Şerafettin Elçi Mezarı Başında Anıldı25 Aralık 2016 Pazar 16:33
  • 22 Yıl Önce Temeli Atılan Okul İçin Eylem Yaptılar25 Aralık 2016 Pazar 16:08
  • Yaptığı Kardan “Mehmetçik” İlgi Görüyor25 Aralık 2016 Pazar 16:08
  • Sokağa Çıkıp Sarılma Çağrısında Bulundular25 Aralık 2016 Pazar 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti