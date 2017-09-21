Muş’ta Kaçak Sigara Operasyonu

Muş'ta polis tarafından yapılan operasyonda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muş'ta polis tarafından yapılan operasyonda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasaya gümrük kaçağı sigara sürdüğü tespit edilen şüpheli bir şahsın ikametinde ve iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada toplam 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.