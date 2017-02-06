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Muş’ta Kar Taşıma Çalışmaları Devam Ediyor

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Muş’ta Kar Taşıma Çalışmaları Devam Ediyor
Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, il genelinde temizlenen yollarda toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşımaya devam ediyor

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, il genelinde temizlenen yollarda toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşımaya devam ediyor

Muş'ta karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Muş Belediyesi ekipleri, kar yağışı ile birlikte başlattıkları çalışmaları kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, kent genelindeki tüm yolları kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşların mağdur olmamasını sağlıyor. İlk olarak araç ve yaya trafiğinin engellenmeyeceği şekilde yolları açan ekipler, daha sonra söz konusu yolları tamamen temizleyerek toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşıyor. Ana yollardaki kar temizleme ve taşıma çalışmalarını tamamlayan karla mücadele ekipleri, mahalle aralarındaki dar yolları da kardan arındırıyor. Kar küreme ekipleri refüj ve kaldırımları tamamen temizlerken, tuzlama ekipleri de temizlenen yerlere tuz dökerek olası buzlanmayı önlüyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, yoğun bir kış geçirdiklerini belirterek, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi. En son etkili olan kar yağışı ile birlikte başlatılan çalışmaların sonucunda bütün yolların ulaşıma açıldığını kaydeden Başkan Feyat Asya, "Karla mücadele ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışından sonra başlatılan çalışmalarla kısa sürede ana yollarımızın tamamını açtık. Hemen ardından bazı ekiplerimiz mahallelerde görevlendirilirken bazıları da ana yolların genişletmesini yaptı. Bugün itibari ile ana yollarımızdaki temizleme ve taşıma çalışmaları tamamlandı. Kar küreme ekiplerimiz de refüj ve kaldırımların temizliğini yaptı. Temizlenen yollar buzlanmaya karşı tuzlanıyor. Karla mücadele ekiplerimiz şu anda mahalle aralarındaki yolları genişleterek toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşıyor. En kısa sürede bu çalışmaları da tamamlamayı planlıyoruz. Karla mücadeledeki başarılı çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halkımıza hizmetkarlık etmeye devam edeceğiz" dedi.

Muş’ta Kar Taşıma Çalışmaları Devam Ediyor

Muş’ta Kar Taşıma Çalışmaları Devam Ediyor

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