Muş’ta Küsi Toplantısı

Muş'ta Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) toplantısı yapıldı.

Muş'ta Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Aziz Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Recep Kotan çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Sunumdan sonra konuşan Vali Aziz Yıldırım, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilimsel ve teknolojik ilerlemenin öneminin bugün küresel düzeyde kendini gösterdiğini söyledi. Bilime, teknolojiye, Ar-Ge'ye ve inovasyona kaynak ayıran ülkelerin gerek sosyal ve ekonomik refah sağlama, gerekse küresel söz hakkı elde etme açısından diğer ülkelere göre daha üstün konumda olduklarının görüldüğünü dile getiren Vali Aziz Yıldırım, "Bu bakımdan Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin kurulması ve sürdürülebilmesi, ülkelerin teknolojik ve inovasyona dayalı kapasitelerinin geliştirilmesine, dolayısıyla kalkınmaya büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği'nin (KÜSİ) geliştirilmesi gerekmektedir. Bilgi tabanlı bir ekonomide, üniversite ve sanayi arasındaki ilişki, inovasyonun ve ekonomik gelişmenin anahtar unsurlarındandır. Bu çerçevede kamunun etkin mevzuat ve politikalar yoluyla üniversite ile iş sektörü arasında işbirliklerini kolaylaştırma ve geliştirme gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Bu bağlamda alınan kararlar doğrultusunda kurul üyelerince özellikle Ar-Ge potansiyeli olan firmalarda yerinde incelemeler yapılmış olacak, Üniversite ile işbirliği kurularak proje üretme noktasında kamunun destek mekanizmaları ile ilgili bilgilendirmeler sağlanmış olacaktır. Toplantının ilimize hayırlı olması dileklerimle, iştirak eden tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, katılımcılar tarafından görüş alışverişi yapılmasının ardından alınan yeni kararlar ile sona erdi.