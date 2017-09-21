  • BIST 105.040
  • Altın 146,309
  • Dolar 3,5157
  • Euro 4,1784
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 25 °C

Muş’ta Küsi Toplantısı

» »
Muş’ta Küsi Toplantısı
Muş'ta Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) toplantısı yapıldı.

Muş'ta Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Aziz Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Recep Kotan çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Sunumdan sonra konuşan Vali Aziz Yıldırım, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilimsel ve teknolojik ilerlemenin öneminin bugün küresel düzeyde kendini gösterdiğini söyledi. Bilime, teknolojiye, Ar-Ge'ye ve inovasyona kaynak ayıran ülkelerin gerek sosyal ve ekonomik refah sağlama, gerekse küresel söz hakkı elde etme açısından diğer ülkelere göre daha üstün konumda olduklarının görüldüğünü dile getiren Vali Aziz Yıldırım, "Bu bakımdan Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin kurulması ve sürdürülebilmesi, ülkelerin teknolojik ve inovasyona dayalı kapasitelerinin geliştirilmesine, dolayısıyla kalkınmaya büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği'nin (KÜSİ) geliştirilmesi gerekmektedir. Bilgi tabanlı bir ekonomide, üniversite ve sanayi arasındaki ilişki, inovasyonun ve ekonomik gelişmenin anahtar unsurlarındandır. Bu çerçevede kamunun etkin mevzuat ve politikalar yoluyla üniversite ile iş sektörü arasında işbirliklerini kolaylaştırma ve geliştirme gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Bu bağlamda alınan kararlar doğrultusunda kurul üyelerince özellikle Ar-Ge potansiyeli olan firmalarda yerinde incelemeler yapılmış olacak, Üniversite ile işbirliği kurularak proje üretme noktasında kamunun destek mekanizmaları ile ilgili bilgilendirmeler sağlanmış olacaktır. Toplantının ilimize hayırlı olması dileklerimle, iştirak eden tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, katılımcılar tarafından görüş alışverişi yapılmasının ardından alınan yeni kararlar ile sona erdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa Güne Düşüşle Başladı21 Eylül 2017 Perşembe 10:28
  • Türkiye’nin Yurtdışı Varlıkları Temmuz’da Arttı21 Eylül 2017 Perşembe 10:23
  • Ormanlarımız Mst Mini Ekskavatörlerle Ağaçlandırılacak21 Eylül 2017 Perşembe 10:23
  • Tüketici Güven Endeksi Eylül’de Azaldı21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
  • Artık Ofis İhtiyaçlarına Ulaşmak Çok Kolay21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
  • Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar21 Eylül 2017 Perşembe 09:58
  • Yapı Yalıtım Firmalarından Uyarı21 Eylül 2017 Perşembe 09:48
  • Tortum Hes’e Özelleştirilme Kararı21 Eylül 2017 Perşembe 09:48
  • Sanayicilere "Kalite Yönetimi Eğitimi"21 Eylül 2017 Perşembe 09:48
  • Bu Fasulye Yok Satıyor21 Eylül 2017 Perşembe 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti