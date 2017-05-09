Muş’ta Su Depoları Yenileniyor

Muş'ta altyapı projesi kapsamında kentin çeşitli yerlerinde bulunan su depolarının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Muş'ta altyapı projesi kapsamında kentin çeşitli yerlerinde bulunan su depolarının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 bin litre kapasiteli su deposunun yerine 3 bin litre kapasiteli yeni bir deponun yapılması için gerekli çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Feyat Asya, daha önce fizibilite çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Asya, birim amirlerinden proje hakkında bilgi aldı. İlkbaharın gelişi ve havaların ısınması ile çalışmalara başlayan Muş Belediyesi, mevsim şartlarından dolayı zamanla yarışarak planlanan projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Vatandaşların yıllarca mağdur olduğu içme suyu sıkıntısı, altyapı projesi ile başlatılacak olan çalışmalarla son bulacak. Mevcut şebeke hatlarının yenilenmesinin yanı sıra yeni yapılacak su depolarının da hizmete girmesi ile Muş'un su konusundaki en büyük sorunu giderilmiş olacak. Altyapı projesi kapsamında il genelindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin tamamı yenilenecek. Muratpaşa Mahallesi ve Kültür Mahallesi'nde bulunan mevcut su depoları yıkılarak yerine modern depolar yapılacak. Ayrıca Karşıyaka Mahallesi'nde 7 bin 500 litre kapasiteli yeni bir deponun yapılması ile şehrin su sorunu ortadan kalkmış olacak.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Feyat Asya, yapılacak olan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığımız projemizi aşama aşama başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün altyapı projemiz kapsamında bulunan su depolarının yenilenme işini başlatmış bulunmaktayız. Mevcut su depolarının yerine yeni depoların yapılması için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Ekiplerimiz depolara giden bağlantı şebekelerini ana hatlara bağlıyor. Bu çalışmaların ardından mevcut su depolarının yıkımı yapılacak ve yerine daha uzun yıllar ihtiyaca cevap verecek şekilde yeni depolar yapılacak. Bu süre içerisinde oluşacak sorunları asgariye indirmek için depolar arasında su akışı sağlanacak" dedi.

Sıkıntılı bir sürece gireceklerini ve elbirliği ile bunun üstesinden geleceklerini ifade eden Başkan Asya, "Başlattığımız bu çalışmalar sırasında ister istemez bazı sıkıntılarla karşılaşacağız. Depoların ve şebekelerin yenilenmesi sırasında zaman zaman kesintiler, aksaklıklar meydana gelecek. Bizler, yaşanacak sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri alacağız. Tabi bu süre içerisinde vatandaşlarımızdan büyük bir destek bekliyoruz. Sorun ve sıkıntılara birlikte göğüs gereceğiz. Allah'ın izniyle bu birlikteliğimizle bütün engelleri aşarız" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, çalışmaların yapıldığı bölgede karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların yoğun sevgisi ile karşılaşan Başkan Asya, kendilerine hediyeler vererek sevindirdi.