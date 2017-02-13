Muş’ta Terör Operasyonu: 10 Gözaltı

Muş'un Varto ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Muş'un Varto ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, cumhuriyet savcılığının PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden biri sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaretten, diğerleri ise PKK terör örgütüne yardım ve yataklıktan dolayı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.