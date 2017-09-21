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Muş’ta Terör Operasyonu

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Muş’ta Terör Operasyonu
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramasında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramasında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından merkeze bağlı Suluca köyü Başak mezrası bölgesinde "Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık-2017-92" operasyonu yapıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında 20 Eylül 2017 günü arazi arama tarama faaliyeti yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 1 adet Kaleşnikof tüfek, 150 adet Kaleşnikof tüfeğine ait fişek, 5 adet Kaleşnikof tüfeği şarjörü, 4 adet kütüklük, 1 adet palaska, 1 adet pet şişe içerisinde silah bakım yağı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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