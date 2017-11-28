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Muş’ta Terör Operasyonu

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Muş’ta Terör Operasyonu
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde dağ kadrosunda siyasi ve askeri eğitim alarak il merkezinde örgüt adına çalışan 1 kişiyi...

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde dağ kadrosunda siyasi ve askeri eğitim alarak il merkezinde örgüt adına çalışan 1 kişiyi yakaladı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün öğrenci yapılanması olan ve KHK ile kapatılan MED-DER içerisindeki şahıslarla birlikte 2015 yılı içerisinde Muş Alparslan Üniversitesinde YDG-H'nin faaliyete geçmesi için çalışan, terör örgütünün dağ kadrosundan siyasi ve askeri eğitim alarak il merkezinde örgüt adına vergilendirme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen, ayrıca terör örgütünün eylem yapacağı kamu kurum ve kuruluşları ile korucu noktalarının keşfini yaparak örgüt mensuplarına verdiği, yine eylem yapacak örgüt mensuplarının eylem öncesi ve sonrasında intikallerini sağlayacak güzergâhları planladığı belirlenen bir şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Açıklamada, Muş'ta 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptığı tespit edilen ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunan bir şahsın ise Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduğu ve kente getirilerek çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da, Bulanık ilçesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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