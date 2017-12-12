Muş’ta Terör Operasyonu

Muş'ta 2011 yılında bir markete molotofkokteyliyle saldırdığı tespit edilen ve haklarında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aramaları bulunan...

Muş'ta 2011 yılında bir markete molotofkokteyliyle saldırdığı tespit edilen ve haklarında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aramaları bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, 2011 yılında ilimizde bulanan bir markete yönelik molotoflu saldırının failleri olduğu tespit edilen, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranmaları bulunan 2 kişi, ekiplerin yapmış olduğu operasyon sonucu yakalanmıştır. Şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.