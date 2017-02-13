Muş’ta Terör Operasyonu: 36 Gözaltı

Muş'ta PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 36 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 36 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, cumhuriyet savcılığının PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 36 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.