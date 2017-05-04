Muş’ta Terör Operasyonu: 6 Gözaltı

Muş'ta polis ekipleri tarafından yapılan terör operasyonunda Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi 6 kadın gözaltına...

Muş'ta polis ekipleri tarafından yapılan terör operasyonunda Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi 6 kadın gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA'ya yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda, HDP Merkez İlçe Eş Başkanı, HDP Varto İlçe Eş Başkanı, DBP İl Genel Meclis Üyesi, DBP Varto İlçe Eş Başkanı ile 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığının ifade edildiği açıklamada, "Şahısların ikametlerinde ve Varto HDP Parti binasında yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne yönelik çok sayıda örgütsel doküman, kurusıkı tabanca ve terör örgütü elebaşına ait resimler ele geçirilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.