Muş’ta Terör Operasyonunda 6 Tutuklama

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda terör örgütü adına "kurye/işbirlikçilik yapan, sözde köy komisyonlarında faaliyet yürüten, örgüte yardım ve yataklık yapan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası ve devlet büyüklerine hakaret" ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl merkezi, Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçeleri ile İstanbul ilinde 5, 6 ve 7 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan operasyon neticesinde toplam 16 şahıs yakalanmıştır. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 6'sı adli kontrol şartıyla, 4 kişi de savcılıktan serbest bırakılmış, 6 şahıs ise tutuklanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.