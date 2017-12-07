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Muş’ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Muş’ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şerafettin Özalp yönetimindeki 49 DA 391 plakalı minibüs, Muş-Bitlis karayolunda Mehmet Şerif İlingi idaresindeki 49 DD 753 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 49 DD 753 plakalı araç içerisinde sıkışan şoför Mehmet Şerif İlingi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Şerif İlingi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralanan M. Şafi İlingi, Şerafettin Özalp ve Hurinaz Özalp'ın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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