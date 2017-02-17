Muş’ta Yivsiz Av Tüfeği Kullanımı Yasaklandı

Muş'ta, güvenlik güçlerinin kullandığı uzun namlulu ve tam otomatik silaha benzeyen yivsiz av tüfeklerinin kullanımı, ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Muş'ta, güvenlik güçlerinin kullandığı uzun namlulu ve tam otomatik silaha benzeyen yivsiz av tüfeklerinin kullanımı, ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından uzun namlulu ve tam otomatik silaha benzeyen yivsiz av tüfeği taşıyanlarla terör örgütü üyelerinin ayrımı konusunda tereddütler yaşanabileceği belirtilerek, "2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 6. maddesine istinaden TS870 standartlarında olması kaydıyla yurtiçi piyasaya satışı yapılacak yivsiz av tüfeklerinin üretimine, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/01 sayılı ithalat tebliğine istinaden bu silahların ithaline bakanlıkça izin verildiği, her ne kadar 2521 Sayılı Kanun ve üretim esaslarına ilişkin TS870 standardına aykırı olmasa da bu silahların güvenlik kuvvetlerimizce ve ilimiz ordularında kullanılan M-16, AK47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin taşınarak, özellikle terör olaylarının yaşandığı bölgelerde bu silahları taşıyanlarla ilgili olarak avcı-terör örgütü üyesi ayrımı konusunda tereddütler yaşanabileceği, yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde uzun namlulu ve tam otomatik silaha benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesinde, "Bu kanunun 3. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanından, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9. maddede ön görülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler alınabilir. "Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması veya naklini yasaklamak" hükmü yer aldığı ve bu çerçevede terör olaylarının yaşandığı bölgelerde ruhsatlı olsa dahi güvenlik kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin taşınması ve kullanılması valilik makamının 13 Şubat 2017 tarihli olurları ile yasaklanmıştır" denildi.