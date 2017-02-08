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Mustafa Bozbağ: "Bir Kulübü Borçlandırmak Kolay Ama..."

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Mustafa Bozbağ: "Bir Kulübü Borçlandırmak Kolay Ama..."
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Başkanı Mustafa Bozbağ, Orduspor'u örnek göstererek, bir kulübü borçlandırmanın kolay olduğunu ancak başarısızlık...

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Başkanı Mustafa Bozbağ, Orduspor'u örnek göstererek, bir kulübü borçlandırmanın kolay olduğunu ancak başarısızlık durumunda işlerin kötüye gidebileceğini vurguladı.

Giresunspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıklamalarda bulunan Bozbağ, "Bir takımı Süper Lig'e çıkaracağım diye kulübü borçlandırmak, senet yazmak kolay ama ya şampiyon olamazsan ne olacak? Ben geldiğimde Orduspor Süper Lig'deydi, bugün nerede? Komşumuz, üzülerek söylüyorum kapanmama mücadelesi veriyor" dedi.

"Giresunspor çok ciddi bir atılım içerisinde"

Lige ümit ettikleri şekilde başladıklarını belirten Bozbağ, "Camiamızın arzu ettiği şekilde giriş yaptık. Peşinden ara geldi. Çalışma şartlarının zorluğundan takımı Antalya'ya götürdük. Antalya'da çalışan 5-6 takımdan biriydik. Kamp süreci çok mükemmel geçti. Hazırlık maçını çok önemsemiyorum. Öncelikle Giresunspor Kulübü her yönüyle çok ciddi bir atılım içerisinde. Şahsım, 15 tane yönetim kurulu arkadaşım bugüne kadar bizde görev yapmış arkadaşlar çok özverili çalışarak çok sıkıntılar çekerek bugünlere çok şükür geldik. Bu bütün şehrin birlik beraberlik içerisinde bunu başardık. Türkiye'nin en az bütçeli ikinci takımıyız. Bizim altımızdaki takım küme düşmeme mücadelesi veriyor, biz Süper Lig kovalıyoruz. Bunlar kolay işler değil. Zaman zaman eleştiriliyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Bir takımı Süper Lig'e çıkaracağım diye kulübü borçlandırmak, senet yazmak kolay ama ya şampiyon olamazsan ne olacak? Ben geldiğimde Orduspor Süper Lig'deydi, bugün nerede? Komşumuz, üzülerek söylüyorum kapanmama mücadelesi veriyor" ifadelerini kullandı.

"Giresunspor parasına göre hareket edecek"

"Biz varken Giresunspor parasına göre hareket edecek" diyen Bozbağ, "10 bin lira prim veren yönetim küme düşmek istemiyor herhalde. Biz ne gerekiyorsa hangi şartlarımız varsa o şartlara göre hareket ediyoruz. Gururla söylüyorum 2. ligdeki takımla herkese meydan okuyoruz. Hüsamettin, Özgür, Onur, Berkan savunma dört sene önceki savunma. Takdir eden gören görüyor zaten olumlu eleştirilere kalbimizin en derininde değerlendiriyoruz, tartışıyoruz. Bazen farklı sesler de çıkıyor, bunlar çıkacak. Ama Giresunspor'u Türkiye konuşuyor. Futbol camiası konuşuyor. Nazar oluyor mu, oluyor. Doksan artıda top girmiyor, bazen gol yiyoruz. Bazıları diyor ki Bozbağ bizlerle ilgileniyor. Ben ailemle ilgilenemiyorum. Ben ayın 20 günü Ankara'dayım. Arkadaşlarım gece 12'de kulüpten çıkıyor. Her günümüz her dakikamız bu takıma nasıl kaynak buluruz, burası nasıl kurumsal hale gelir onun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sosyal medyadan değil stattan taraftar olun"

Taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Bozbağ, şöyle devam etti:

"Giresunspor'un bir gücü var. Bu güçle hep beraber daha yukarılara çıkar. Sosyal medyada yazılanlara bakıyorum, stada gelenlere bakıyorum statta bin kişi var. Pazar günü çok ciddi bir rakip. Urfaspor'un son yıllarda yaptığı en önemli takımlardan biri. Ciddiye alınacak bir maç. Her maç final bu memleket için. Her maça final olarak hazırlanıyoruz. Ondan dolayı her maçtan sonra final kazanmış gibi seviniyoruz."

Giresunspor için piyango veya gece düzenlenecek

Giresunspor'a gelir sağlamak için piyango veya gece düzenlemek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Bozbağ, "Önümüzdeki günlerde bir piyango veya gece düzenlemeyi düşünüyoruz. Ciddi ikramiyeler veren hem bileti alanlara hem de çekiliş sırasında herkesin gururlanacağı bir görsel şölen için çalışmalarımız sürüyor. Benim oturduğum mevki, arkadaşlarımın oturduğu mevki gelip geçici. Biz de bu görevi haysiyetimizle şerefimizle vereceğiz. Çok soruluyor ben de bunalıyorum. Ben kongrede ne söylediysem arkasındayım. 5 sene önceki konuşmalarım kulübün sitesinde halen duruyor. Orada ne dediysek Allah bize bunları hep nasip etti" diye konuştu.

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