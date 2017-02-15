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Mustafa Denizli Eskişehirspor’da

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Mustafa Denizli Eskişehirspor’da
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Alpay Özalan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mustafa Denizli ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Alpay Özalan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mustafa Denizli ile anlaştı.

Edinilen bilgiye göre, TFF 1. Lig'in 20. haftasında kendi evinde Manisaspor'a 5-1 yenilen ve ardından Teknik Direktör Alpay Özalan ile yollarını ayıran Eskişehirspor'un, son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Mustafa Denizli ile 1+1 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ile İstanbul'da bizzat görüşürken, iki taraf da anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi siteden açıklama yapılması ve kırmızı-siyahlı ekiple anlaşan Denizli'nin yarın Eskişehir'e gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Mustafa Denizli Eskişehirspor’da

Mustafa Denizli Eskişehirspor’da

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