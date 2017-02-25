Mustafa Denizli’den Ataç’a Ziyaret

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Eskişehirspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Mustafa Denizli, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Denizli'nin teknik direktörlüğü ile Eskişehirspor'un bir ivme yakalayacağından emin olduğunu söyleyen Ataç, Ümraniyespor maçında Teknik Direktör Mustafa Denizli'ye ve Eskişehirspor'a başarılar diledi.