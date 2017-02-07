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Mustafa Saral: "Final Oynamak İstiyoruz"

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Mustafa Saral: "Final Oynamak İstiyoruz"
Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, hedeflerinin final yükselmek olduğunu belirtti.

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, hedeflerinin final yükselmek olduğunu belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor'la eşleşen Medipol Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, hedeflerinin finale yükselmek olduğunu belirtti. Kura çekimi sonrasında mikrofonlara konuşan Saral, "Son 16 turunda İstanbul derbileri vardı. Bizim ve Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda, yarı finalde bir İstanbul derbisi daha olabilir. Kulüp olarak iki kulvarda da iyi gidiyoruz. Kadro derinliğimizi bu doğrultuda oluşturmuştuk. Yolumuz açık. İnşallah final oynarız" dedi.

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