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Mustafa Savaş, Kuşadası’nda Turizmcilerle Buluştu

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Mustafa Savaş, Kuşadası’nda Turizmcilerle Buluştu
AK Parti Aydın milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Savaş, Kuşadası'nda turizmcilerle bir araya geldi.

AK Parti Aydın milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Savaş, Kuşadası'nda turizmcilerle bir araya geldi. Yemekli toplantıda turizmdeki son gelişmeler ve sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kuşadası Korumar Otel'de gerçekleşen toplantıya AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem ile AK Parti Aydın il başkanı Ümit Özmen, AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Ali Kara ile Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden ve Kuşadası'ndaki otel yatırımcısı işadamları katıldı. Toplantıda turizmciler, son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sorunlarını çözümü için önerilerde bulundu. AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş ise turizmin Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, " Son bir yıldır yaşanan gelişmelerden turizmin olumsuz etkilendiğinin farkındayız. Bu olumsuzlukları gidermek için de hükümetimiz önlemler alıyor. Ayrıca, Kuşadası özelinde de yaşanan sorunlar var. Daha iyi bir 2017 yılı umut ediyorum " dedi.

Mustafa Savaş, Kuşadası’nda Turizmcilerle Buluştu

Mustafa Savaş, Kuşadası’nda Turizmcilerle Buluştu

Mustafa Savaş, Kuşadası’nda Turizmcilerle Buluştu

Mustafa Savaş, Kuşadası’nda Turizmcilerle Buluştu

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