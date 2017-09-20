Mustafa Şükrü Nazlı: Ahilik Prensipleri, Bütün İnsanlığın Kurtuluş Reçetesidir

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, ahilik prensiplerinin bütün insanlığın kurtuluş reçetesi olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, ahilik prensiplerinin bütün insanlığın kurtuluş reçetesi olduğuna dikkat çekti.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Ahilik Haftası sebebiyle düzenlediği etkinlikte konuşan Nazlı, "Ahilik kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde toplayan ahilik ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat felsefesidir. Ticaretle ahlakı ayırdığımız zaman bugün küresel zincirlerin dünyayı istila ettiği gibi gayri ahlaki ticaret her tarafta kök salar, bunun zararını toplum olarak hepimiz görmekteyiz. Son iki asırdır ahilik maalesef yok, kalmadı. Çünkü biz dünyada önderlik yapan bir ülkeyken geri düştük ve bazı yenilgilere uğradık. Bizle beraber bazı değerler de dünyadan çekildi. Bugün dünyada ticaretten bahsediyoruz ve ticareti anlatırken serbest ticaret diyoruz. Batı'nın serbest ticaret anlayışı şu; aynı havuz içerisinde timsahlar ve ördekler var "hadi buyurun, yarışın" diyorlar. Sonuç malum, nerede adalet? Kapitalizm öyle hızla yayılıyor, dünyayı etkisi altına alıyor ki bir diğerini yok etme üzerine kurulu olan bu sistem maalesef ancak güçlülerin ayakta durabildiği, gücü olmayan veya bir felsefesi olan, aza kanaat eden bir esnafın ayakta duramadığı bir sistem. 13. yüzyıldan beri yeryüzüne bir değerler sistemi kurmuş olan bir topluluk olarak bir süreden beri yeniden bir diriliş yaşıyor, kendimize geliyor ve toparlanıyoruz. Bunların sözde kalmaması lazım. Sadece siyasi başarılar yetmez. Pratik hayatımızda da kendi şehirlerimizi, mahallelerimizi, kendi ahilik sistemimizle beraber bir ticareti de hayat geçirebiliriz. Bunlar imkansız şeyler değil. Ahilik teşkilatının temel prensipleri sadece esnaf ve sanatkarlar için değil, yeryüzünde yaşayan bütün insanlık için bir kurtuluş reçetesidir. Bugün Türkiye dünyada en fazla insani yardım yapan ikinci ülke. Ahilik gerektiğinde nizamı alem, hak ve adalet için Ahi Evran, Şeyh Edebali olmak demektir. Ben buna şunu ilave etmek istiyorum; ahilik gerektiğinde bu dünyadaki adaletsizliğe ve haksızlığa karşı "Dünya 5'ten büyüktür" diye Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykıran Recep Tayyip Erdoğan olmaktır" şeklinde konuştu. (EFE)