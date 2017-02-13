Mustafa Şükrü Nazlı: Hibeden Kütahya’da Yararlanacak

AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, damızlık düve yetiştiriciliği projelerinde, Kütahya'nın da hibe listesinde yer aldığını kaydetti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, damızlık düve yetiştiriciliği projelerinde, Kütahya'nın da hibe listesinde yer aldığını kaydetti.

Uygulamanın Türkiye'de bir ilk olacağını belirten Nazlı, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilk kez uygulanan Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesinin Bakanlık tarafından karşılanacak üst hibe tutarı; hayvan alımı için 875 bin TL. Makine ekipman alımı için 87 bin 500 TL. Yeni inşaat yatırımı için: 875 bin olmak üzere toplam destek tutarı: 1 milyon 837 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Kütahya'dan projesi geçen Damızlık Birliği'nin 3 milyon 675 bin TL artı KDV tutarında veya bunun üzerinde yatırım yapıp faturalandırdığı takdirde Bakanlık tarafından 1 milyon 837 bin 500 TL hibe ödemesi yapılacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın projesi ile ilimizde damızlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, sermaye ilimizde kalacaktır. İleri ki yıllarda damızlık ihtiyacımızı yurt içerisinden karşılayacağımız için ithalata ödediğimiz döviz ülkemizde kalacaktır. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu proje ile Kütahya'mız, İzmir ve Manisa gibi büyük ileri bile geçip ilklerin arasına girmeyi başarmıştır. Damızlık düve projesine 33 ilden başvurular yapılmış olup, bunların 23'ü onay almıştır. Uygulanacak projenin ve verilecek hibe kazanımının ilimize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. (EFE)