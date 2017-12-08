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Müşteriyi Demir Çubukla Dövdüğü İddia Edilen Bar Sahibi Tutuklandı

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Müşteriyi Demir Çubukla Dövdüğü İddia Edilen Bar Sahibi Tutuklandı
Beyoğlu'nda, müşterilerini demir çubukla dövdüğü iddia edilen bar sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu'nda, müşterilerini demir çubukla dövdüğü iddia edilen bar sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu'ndaki bir barda önceki gün Cansu Didem Okay ve erkek arkadaşını demir çubukla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan mekan sahibi H.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Soruşturma savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli H.D.'nin sorguda, "Önce onlar saldırdı. Kimseye vurmadım, itiş kakış oldu. Boğuştuk. Serbest bırakılmamı talep ederim" dediği öğrenildi. Nöbetçi Hakimlik, şüpheli Dikmen'in "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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