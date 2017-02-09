Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat’dan Sgk’ya Ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat ve beraberindeki heyet, Eskişehir Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat ve beraberindeki heyet, Eskişehir Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) ziyaret etti.

Eskişehir'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Mühittin Şahin ve Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir İl Müdür Vekili İbrahim Kısa ve SGK personellerini ziyaret etti. SGK İl Müdürlüğü Binasında gerçekleşen ziyarette, bugün ve yarın gerçekleşecek olan temaslarla ile ilgili açıklamalarda bulunan Arat, "Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında bugün Eskişehir'e gelmiş bulunmaktayız. Programımız bugün ve yarını kapsayacak şekilde gerçekleşecek. Benimle birlikte SGK'dan başkan yardımcımız Mühittin Bey ve Çalışma Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı arkadaşımız Mehmet Baş Bey ile birlikte Eskişehir'deyiz. Milli seferberlik kapsamında yapacağımız bu toplantılarda yapacağımız faaliyetlerin planlamasını gerçekleştiriyoruz. Bugün SGK il Müdürlüğünde bir değerlendire toplantısı yapıyoruz. Buradan İŞKUR İl Müdürlüğüne ziyarette bulunacağız. Ardından ev ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Yarın sabah ise 9'da bir basın açıklaması yapacağız. SGK binasında gerçekleştirilecek bu toplantı. Basın toplantısından sonra ise Ticaret, Sanayi ve Esnaf odalarımızla beraber bir toplantı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.