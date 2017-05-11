Musul Birkaç Gün İçinde Deaş’dan Geri Alınacak

Irak ordusunda görevli Korgeneral Othman El Ganimi, Musul'un geri alınması için süren operasyonların birkaç gün içinde tamamlanacağını açıkladı.

Irak ordusunda görevli Korgeneral Othman El Ganimi, Musul'un geri alınması için süren operasyonların birkaç gün içinde tamamlanacağını açıkladı.

Iraklı Korgeneral Othman El Ganimi özel bir kanala yaptığı açıklamada, Ramazan ayından önce Musul'un boşaltılacağını belirterek, "Askeri güçler, bölgede çok büyük ve etkili bir güç sarf ediyorlar. Allah'ın izniyle DEAŞ birkaç güç içinde bitirilecek" dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki son kalesi Musul şehri, örgüt tarafından 2014 yılında ele geçirildi. Irak hükümet güçleri, ABD liderliğindeki hava kuvvetlerinin desteğiyle Musul'u geri almak için Ekim ayında operasyon başlattı. Askeri güçler, Ocak ayında şehrin doğu kısmının yarısını ele geçirdi ve ardından şehrin batısında saldırı başlattı. Şuanda 450 bin sivilin yanı sıra yaklaşık bin militanın bulunduğu şehir, kuzey ve güney bölgelerinden kuşatma altında.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ'la mücadele operasyonlarında 8 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı belirtilirken, bu verilerin sadece hastaneye götürülebilen insanları kapsadığı ifade edildi. Bir ABD generali, Mart ayının sonunda 774 Irak güvenlik personelinin öldürüldüğünü, 4 bin 600 personelin yaralandığını ve 620 binden fazla sivilin savaş yüzünden evsiz kaldığını açıkladı.