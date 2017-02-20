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Musul Operasyonunun İlk Gününde 10 Köy Alındı

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Musul Operasyonunun İlk Gününde 10 Köy Alındı
Irak'ın Musul kentinin batısını terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan operasyonun ilk gününde yaklaşık 10 köyün geri alındığı ve...

Irak'ın Musul kentinin batısını terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan operasyonun ilk gününde yaklaşık 10 köyün geri alındığı ve 79 DEAŞ militanının öldürüldüğü kaydedildi.

Irak Başbakan'ı Haydar El Abadi, dün yaptığı açıklamada Musul'un DAEŞ'ten kurtarılıp,bölgeyi tekrar kontrol altına alabilmek için operasyon başlattı. Operasyon Musul'un doğusunda Dicle Nehri boyunca olan bölgeyi ele geçirmesinden iki hafta sonra başladı. Operasyonun yeni aşamasının ilk gününde, Irak Federal Polis Kuvvetleri 79 DEAŞ militanının öldürüldüğünü, silah depolarının imha edildiğini ve yaklaşık 10 köyün kontrolünün yeniden sağlandığını belirtti.

Irak Başbakan'ı, DEAŞ'in Irak topraklarındaki son kalesi olan Musul'un kurtuluşunu "yeni şafak operasyonu" olarak tanımladı.

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